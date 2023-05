Dzień Dziecka 2023 już wkrótce. Jego historia liczy niemal 70 lat

Dzień Dziecka to święto, ustanowione oficjalnie przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku. Początkowo jego celem było zwrócenie uwagi na prawa dzieci, spisane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obecnie to również doskonała okazja do złożenia dzieciom życzeń oraz obdarowania ich drobnym upominkiem.