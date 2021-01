Trzech Króli. Ksiądz o zwyczajach tego dnia

Święto Trzech Króli, inaczej nazywane Objawieniem Pańskim, to jedno z najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Obchodzone jest zawsze 6 stycznia i wiąże się z nim kilka zwyczajów, m.in. pisanie kredą na drzwiach w trakcie kolędy.

Święto Trzech Króli to chrześcijańska uroczystość, w której czci się objawienie Boga ludziom. Ksiądz Radek Rakowski z archidiecezji poznańskiej przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską, że Objawienie Pańskie jest ważniejszym świętem niż Boże Narodzenie. Gdyby nie Trzej Królowie, o Jezusie nie dowiedziałby się świat, tylko nieliczni, którzy byli w stajence.

Duchownego zapytaliśmy między innymi o to, co oznaczają litery pisane kredą podczas kolędy.

- Jedni utożsamiają te literki z imionami Kacpra, Melchiora i Baltazara, czyli Trzech Mędrców, którzy przyszli po to, żeby złożyć pokłon nowo narodzonemu Mesjaszowi – powiedział poznański duszpasterz. – Oprócz tego oznaczają one jeszcze: Christus Mansionem Benedicat, czyli Chrystus błogosławi temu domowi – dodał.

Święto Trzech Króli. Oficjalne znaczenie symboli K+M+B 2021

Episkopat oficjalnie podaje dwa znaczenia tych symboli. - Z jednej strony na cześć mędrców, a z drugiej strony jako błogosławieństwo domu przez Boga – wyjaśnił ksiądz.

Na niektórych drzwiach katolickich domów widzimy różne literki. Niektórzy zamiast K piszą C. Jak się okazuje, dwa warianty są poprawne. - Może być albo K, albo Ch - jeśli z łaciny piszemy, bo Chirstus. Jeśli po polsku to K. Trzeba też pamiętać, że kiedyś w Polsce mówiło się krześcijanie przez K, teraz mówi się chrześcijanie. Jeden i drugi zapis jest poprawny – wytłumaczył duchowny.

- Jednak trzeba pamiętać, że tam nie ma plusów, to nie jest równanie K plus M plus B = 2021. Jest to znak błogosławieństwa, czyli krzyżyki, które mówią nam o tym, że Pan Bóg błogosławi ten dom – dodał.

Nieprzypadkowo te litery, razem ze znakami krzyża, pisane są na drzwiach. Jak przekazał duchowny, jest to pewnego rodzaju świadectwo. Napis na drzwiach umieszczany jest po to, aby ludzie wiedzieli, że tu mieszkają chrześcijanie.

Święto Trzech Króli. Świat dowiedział się o narodzinach Jezusa

- Samo przyjście mędrców do Jezusa jest znakiem przekazania nowiny o narodzeniu Mesjasza na cały świat. Wcześniej o tym wiedzieli tylko pastuszkowie itp. Wtedy przyszli mędrcy, którzy reprezentowali znane kontynenty: Azję, Afrykę i Europę. Jak oni wrócili do swoich domów, to przekazali dalej wieść o narodzeniu Mesjasza, która rozeszła się po świecie – powiedział poznański duchowny.

- My, pisząc na swoich drzwiach K+M+B 2021, chcemy, aby o Jezusie dowiedzieli się wszyscy, którzy obok tych drzwi będą przechodzić. Chcemy też, aby wiedzieli, że tu mieszkają chrześcijanie, do których zawsze można zapukać i którzy są zawsze pełni pomocy. Do tego popycha nas Ewangelia – powiedział Wirtualnej Polsce ksiądz Radek Rakowski.

Duchowny wyjaśnił także, dlaczego zapis powinien widnieć na zewnętrznej stronie drzwi, a nie wewnętrznej, jak umieszcza go wiele rodzin.

Zapis na drzwiach K+M+B 2021 to świadectwo

- My dzisiaj sobie cwaniakujemy i mówimy, że na wewnętrznej, żeby to było dla nas. Ale nie – to ci, którzy będą na klatce schodowej, czy też w pobliżu naszego domu muszą wiedzieć, że mieszka tu chrześcijanin, że mogę zapukać do jego drzwi i otrzymam pomoc – wyjaśnił ksiądz.

- Dlatego też stawiamy pusty talerz przy stole wigilijnym na znak, że każdego przyjmujemy. To jest ciężkie zobowiązanie, bo wolimy "każdy sobie", niezależnie, a tu jest pewna zależność. Piszemy coś takiego na drzwiach nie po to, żeby się pochwalić, ale żeby się nawrócić. A nawrócenie polega na kochaniu drugiego człowieka – dodał.

Objawienie Pańskie nazywanie potocznie świętem Trzech Króli obchodzone jest w Polsce 6 stycznia. Ten dzień jest ustawowo dniem wolnym od pracy. W Kościele Rzymskokatolickim jest to święto nakazane. Oznacza to, że katolicy w tym dniu powinni wziąć udział we mszy świętej. 6 stycznia w wielu miastach organizowany jest także Orszak Trzech Króli, czyli uliczne jasełka.