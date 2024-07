Dzielnicowi nie dowierzali. W domu znaleźli małego "Bohunka"

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ku ich zaskoczeniu, okazało się, że informacja była prawdziwa. W mieszkaniu faktycznie przebywał mały warchlak. Mężczyzna, który go tam przetrzymywał, wyjaśnił policjantom, że natknął się na zwierzę podczas spaceru po lesie. Zauważył, że mały dziczek błąka się samotnie wśród drzew, więc zrobiło mu się go żal. Postanowił zabrać go do domu i nadał mu imię Bohunek.