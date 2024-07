Upały na zmianę z burzami. A najgorsze dopiero przed nami

"Prognozuje się upały"

Informację na temat tak wysokiej spodziewanej temperatury przekazano też na platformie X. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. "Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w niedzielę od 30 do 32 st. C w poniedziałek od 31 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy do około 18 st. C".