Dzieliły ich metry. Niebywałe, co zrobił pilot MiG-29

Na krajowej drodze niedaleko Doniecka kierowca ciężarówki zamarł, gdy tuż nad jego głową przeleciał wojskowy myśliwiec. Na oficjalnym profilu Sił Powietrznych Ukrainy na Twitterze pojawiło się nagranie, na którym widać brawurowy manewr pilota MiG-29. Okazało się, że wcześniej maszyna leciała bardzo nisko nad ziemią, ponieważ wracała z ostrzału rosyjskich pozycji pod miastem. Niski lot miał zapewnić Ukraińcowi bezpieczeństwo, by nie zostać wykrytym na radarach rosyjskich okupantów. Dlatego też, gdy pilot zbliżał się do wiaduktu w ostatniej chwili podniósł dziób maszyny do góry i przeleciał kilka metrów nad drogą i przejeżdżającą ciężarówką. Nagranie zapiera dech w piersiach i na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby MiG-29 miałby zderzyć się z autem na drodze.