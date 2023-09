Dzięki czytelnikom Wirtualnej Polski życie Marcina i jego córki zmieniło się na lepsze

Marin Hermanowicz od 13 lat samotnie wychowuje córkę. Jego żona zginęła w wypadku, kiedy jechali do lekarza z dwuletnią wówczas Emilką. To on prowadził samochód. W słoneczny czerwcowy dzień stracił przytomność za kierownicą i przy prędkości 50 km/h wjechał w cysternę na przeciwległym pasie. Do dziś nie rozumie, jak to się stało. Badania wykazały zero promila alkoholu i żadnej poważnej choroby.