Dzięki Bidenowi Stany odzyskują transatlantyckie przywództwo [OPINIA]

Waszyngton zapowiada dalsze wsparcie dla Ukrainy, ma też przekazać miliard dolarów na pomoc dla tych państw, które przyjęły największą liczbę ukraińskich uchodźców. Stany zobowiązały się do przyjęcia na swoje terytorium do 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Jak się spodziewano, Biden ogłosił też kolejne sankcje wymierzone w Rosję, a wśród nich środki utrudniające Moskwie użycie własnych rezerw złota do ratowania kursu rubla.