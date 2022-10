Dzieje się blisko granicy z Białorusią. Pokaz siły Ukraińców

Ukraińscy żołnierze przeprowadzili szkolenie w północnej strefie operacyjnej kraju w pobliżu granicy z Białorusią. Wszystko po to, by sprawdzić gotowość swoich jednostek przed ewentualnym atakiem z Białorusi - podały Siły Zbrojne Ukrainy. Nagranie z manewrów opublikowała agencja Associated Press. Według oficjalnych informacji, szkolenie wojskowe obejmowało środki przeciwdziałania sabotażowi i niszczenia nielegalnych formacji zbrojnych. W poniedziałek białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że on i jego sojusznik Władimir Putin uzgodnili utworzenie wspólnego "regionalnego zgrupowania wojsk". Łukaszenka nie podał szczegółów, gdzie i kiedy takie zgrupowanie mogłoby zostać rozmieszczone. W odpowiedzi na to armia Kijowa zademonstrowała swoją siłę blisko granicy z Białorusią, zaznaczając, że jest gotowa na każdy możliwy scenariusz. - Niebezpieczeństwo istnieje, ponieważ Białoruś jest sojusznikiem Rosji w agresji na Ukrainę - podkreślił generał Serhij Najew, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.