Wideo Najnowsze szkoła + 2 koronawirusmatury oprac. Anna Kozińska 26 min. temu Dzieci i młodzież w czasie koronawirusa. Jak im pomóc? Egzaminy, powrót do szkoły, wakacje - nie wiadomo, co z nimi. Jak pomóc dzieciom i młodzieży kiedy, jak powiedział Marek Kacprzak, "wszystko... Rozwiń teraz Cofniemy się i mamy czy też … Rozwiń Transkrypcja: teraz Cofniemy się i mamy czy też spojrzymy na innych ludzi młodych którzy tak już wiedzą że egzaminów teraz nie będzie być może będą w czerwcu a być może nie bo ci którzy nie wiedzą czy wrócą do szkoły minister nawet mówi że najprawdopodobniej nie będzie takich wakacji jakie w ogóle znamy jak planować jak dzieciom tłumaczyć co ich czeka i Jak poradzić sobie z dziećmi które którym się rozsypało wszystko co znają tak naprawdę te zasady są uniwersalne i one są wspierającej ważne dla człowieka w każdym wieku i ma młodszy człowiek ten więc potrzebuję naszego dorosłych wsparcia tym więcej rozmowy i takiej pomocy w zagospodarowaniu czasu ale do szkoły kiedyś wrócą egzaminy kiedyś będą mieli do zdania więc będą zdawać więc możemy powiedzieć że nie znamy Dokładnej daty ale warto się zastanowić egzaminów się przygotować Korzystając z tego że mają więcej czasu ja bym proponował a w rozmowie niezależnie od wieku naszego współ rozmówcy starać się dostrzec na tyle na ile to jest możliwe jakikolwiek pozytyw jeżeli powiemy tak ma to żeście nie wiem kiedy będą matury ale wiem nie będą więc wykorzystaj to że masz więcej czasu na przypomnienie sobie materiału na lepsze przygotowanie się Rozłóż sobie i zaplanuj na każdy dzień powtórkę co chcesz powtórzyć Ile czasu chcesz na to powtarzanie poświęcić więc Pomóż młodym ludziom dzieciom nastolatką w nauce tego jak można planować i zagospodarować czas ceny kiedy w dużej mierze od nas zależy jak go wykorzystamy jak go zaplanujemy niech oni nauczą się tego że nie musisz dzwonić dzwonek żeby usiąść do książki pouczyć się że można to robić według własnej zasady według własnego planu to też jest duża korzyść na ten moment uważam że zwracanie uwagi na te korzyści które uda nam się w tej rzeczywistości tak troszeczkę wynaleźć to może być pomocne i takie wspieranie rozmawiali też o tym co czujemy bo po co państwu powiedziałam nie oznacza że mamy udawać że jest dobrze tak jak już wspomniałam mówmy nastolatkowi że rozumiemy że się denerwuje że rozumiemy że jest sfrustrowany że dla nas to też nie jest łatwy czas ale to co możemy to możemy wspólnie się zastanowić jak go spędzać jak go planować jak planować kolejne dni żeby one od ciebie się też różniły żeby nas rutyna nie dopadł nas marazm możemy wspólnie to z młodym człowiekiem robić i szukać takiego wsparcia które dla całej rodziny będzie pomocne