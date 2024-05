Działo się w nocy w środę. W Chorwacji wiatr wyrywał drzewa z korzeniami

* Wskutek burzy, która nawiedziła we wtorek Serbię, zginęła kobieta. Na południu kraju wprowadzono stan wyjątkowy. W sąsiedniej Chorwacji tego samego dnia silny wiatr powalał drzewa z korzeniami - poinformowały lokalne media. Mieszkanka położonego na północy Serbii Somboru zginęła w swoim aucie, na które upadło powalone huraganowym wiatrem drzewo - poinformował serbski minister spraw wewnętrznych Ivica Daczić. W nocy burza i ulewny deszcz dotarły do stolicy Serbii, Belgradu. Niektóre miasta w wyniku pogorszenia pogody pozbawione zostały dostaw energii elektrycznej. Woda odcięła też część z wiejskich dróg w okolicy miasta. Do gwałtownego pogorszenia pogody doszło również we wtorek w sąsiedniej Chorwacji. Jak podała telewizja N1, huraganowy wiatr wyrywał drzewa z korzeniami. W części kraju spadł również grad.