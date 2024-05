Nadchodzą kolejne burze. IMGW alarmuje

Temperatura do 28 stopni

Temperatura maksymalna od 23 st. C., 25 st. C., na północy do 26 st. C., 28 st. C., w centrum i na południu. Chłodniej nad morzem od 16 do 21 st. C., w obszarach podgórskich od 20 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h, lokalnie na północnym wschodzie do 80 km/h.