Działo się, gdy spałeś. Udana próba "kontrataku nuklearnego"

Floryda zatwierdziła całkowity zakaz aborcji po szóstym tygodniu ciąży, poinformował "The New York Times". Do wyjątku zaliczono ciążę będąca wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub w sytuacji, gdy byłaby poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia matki. O podpisaniu ustawy poinformował na swoim Twitterze gubernator Florydy Ron DeSantis poinformował.