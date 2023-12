Działo się, gdy byłeś w pracy. Łukaszenka po rozmowach z Xi. Szykują coś większego

Jak poinformował aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu, po postrzeleniu dwóch policjantów mężczyźnie udało się oswobodzić. Wiadomo też, do kogo trafi wyznaczona za pomoc w ujęciu uciekinier nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych. W akcję poszukiwań Maksymiliana F. zaangażowani byli wszyscy dostępni w regionie funkcjonariusze. Pomogli też mieszkańcy. Informacje, które stanowiły wskazówki, przekazywali po strzelaninie, która rozegrała się na ul. Sudeckiej we Wrocławiu, taksówkarze i wielu wrocławian. Nagroda wyznaczona przez komendanta policji trafi do policjantów, którzy brali udział w akcji.