Wyjawił sekret na łożu śmierci. To on obrabował bank 50 lat temu

38-letnia Ashley Randele prowadzi teraz podcast o tym, kim był jej ojciec i co skłoniło go do napadu na bank. W jej relacjach jest cała prawda o tym, jak odbyła się ta kradzież, która przypadła na 11 lipca 1969 roku. To był dzień urodzin 20-latka, który pracował w Society National Bank w Cleveland. Na przerwie kupił butelkę whisky i paczkę papierosów. Pod koniec dnia wszedł do skarbca, po cichu włożył pakiet banknotów do papierowej torby i odszedł od swojego dawnego życia.