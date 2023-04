Lawina komentarzy w sieci po ruchu Macierewicza. "Tania sztuczka"

Przy okazji szef podkomisji ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego zaatakował Donalda Tuska, twierdząc, że ten zrezygnował z kupna samolotów dla najwyższych osób w państwie. - Tusk rozstrzygnął, że nadal będą używane rosyjskie samoloty. Natychmiast po tej decyzji okazuje, że te samoloty trzeba wysłać do naprawy do Rosji, ale nie do tej firmy, która dotychczas była używana, tylko do pana Deripaski, przyjaciela Putina, człowieka, który uznany został przez Stany Zjednoczone za związanego ze służbami specjalnymi i mafią - mówił Macierewicz.