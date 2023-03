Błyskawiczna reakcja. Tak Sikorski komentuje proces z Kaczyńskim

Kaczyński wygrał w pierwszej instancji

Jak już informowaliśmy, 17 marca Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Sikorskiego, by w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, na swoim twitterowym koncie opublikował przeprosiny o treści: "Przepraszam Pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 14 stycznia 2021 r., na portalu Twitter, naruszyłem jego dobra osobiste, w postaci kultu pamięci osoby zmarłej, stwierdzając, iż Prezydent Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Radosław Sikorski".