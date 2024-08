Działali długo przed ofensywą. Ukraińcy ujawniają, co robili piloci

- Widać, że budowę umocnień potraktowali bardzo serio. Nie poprzestali na ziemiankach i okopach, tylko wylali to wszystko z betonu. Kiedy nasi weszli do obwodu kurskiego, zobaczyli tam betonowe miasteczka fortyfikacyjne. Są one bardzo trudne do zdobycia w walce - podkreśla jeden z żołnierzy.