Działacz PiS podejrzany o zabójstwo swojej żony. Nowe informacje w sprawie

Dariusz S., działacz PiS w Trójmieście i pracownik państwowej spółki, który miał śmiertelnie ugodzić nożem swoją żonę, przebywa w szpitalu. – Jest w stanie śpiączki farmakologicznej, nie możemy przeprowadzić z nim żadnych czynności – mówi WP rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej Grażyna Wawryniuk.

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły piątek 22 lutego w Gdyni. Według prokuratury, Dariusz S. zadał swojej żonie Marzenie S. dwa ciosy nożem. Jeden z nich okazał się być śmiertelny. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci było przecięcie tętnicy płucnej i wykrwawienie się kobiety. – Po zdarzeniu, mężczyzna wszedł na dach i spadł z niego. Będziemy ustalać czy była to próba samobójcza czy towarzyszyły temu inne okoliczności. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Jest w takim stanie, że nie ma możliwości wykonania aktualnie żadnych czynności. Od kilku dni przebywa w śpiączce farmakologicznej – mówi WP prokurator Grażyna Wawryniuk. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdyni.