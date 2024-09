Dyscyplinarki dla neo-sędziów. Wiceminister podał szczegóły

Wejście w życie nowelizacji ustawy o KRS spowoduje utratę mocy obowiązujących uchwał KRS od momentu, kiedy jej skład nie był zgodny z konstytucją. Oprócz tego zmiany będą dotyczyć również sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości określiło jedną z grup sędziów jako "kwalifikowaną". Są to nieprawidłowo powołani sędziowie, którzy przyczynili się w kwalifikowany sposób do podważania praworządności. - Jest to grupa, która niezależnie od tego, że skorzystała z tej wątpliwej konstytucyjnie w świetle standardów międzynarodowych procedury awansowej, to jeszcze w dodatku uzyskała określone benefity - wyjaśnił w programie "Tłit" WP wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Gość programu jako jednego z takich beneficjentów wskazał sędziego Piotra Schaba, który był prezesem różnych sądów, był rzecznikiem dyscyplinarnym sądów powszechnych, a oprócz tego był w różnych komisjach konkursowych. Mazur tłumaczył, że natychmiastową dyscyplinarkę otrzymają sędziowie, którzy w nieprawidłowy sposób awansowali za sprawą neo-KRS plus np: podpisali listę poparcia dla osób, które kandydowały do tejże rady, byli członkiem KRS, uczestniczyli w konkursie na sędziego SN z udziałem KRS, czy ci, którzy skorzystali z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. - To, że punktem wyjścia jest skorzystanie ze ścieżki awansu poprzez nieprawidłowo ukształtowaną KRS, to nie jest jakieś widzimisię czy wymysł ministerstwa - powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości. Tłumaczył, że jest szereg orzeczeń trybunałów międzynarodowych, orzeczenia legalnego składu SN, które tę kwestię jednoznacznie przesądzają. - To nie jest nasz wymysł - podkreślił gość programu. Wstępnie ta grupa jest szacowana na około 500 osób.