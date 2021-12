Dyrektor szkoły komentuje pomysły Czarnka. "Bardzo nam utrudnia"

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że od 1 marca najprawdopodobniej nauczycieli będzie dotyczył obowiązek szczepień. Następnie w komunikacie w mediach społecznościowych resort doprecyzował, że "obowiązek szczepień, to nie przymus szczepień". W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Danuta Kozakiewicz, dyrektor SP 103 w Warszawie została zapytana o to, jak zamierza to egzekwować. - Budzi to we mnie olbrzymie zastrzeżenia i smutek, ponieważ ponownie pojawia się sytuacja, gdy na dyrektora zrzuca się odpowiedzialność, ale dyrektor nie otrzymuje narzędzi do realizacji zadania - wyjaśniła rozmówczyni Agnieszki Kopacz. Danuta Kozakiewicz odniosła się również do słów Przemysława Czarnka. Minister edukacji na antenie RMF FM przekazał, że "nie jest entuzjastą przymusowych szczepień". - Bardzo utrudnia nam nasze życie edukacyjne brak spójności wypowiedzi i brak spójności decyzji - dodała dyrektorka. Danuta Kozakiewicz przekazała również, że kiedyś, aby dowiedzieć się, co się dzieje w świecie, kupowała Dziennik ustaw lub wchodziła na strony rządowe, które wykładały prawo oświatowe. - Teraz do swojego gabinetu przeniosłam telewizor, bo najwięcej dowiaduję się z przekazów medialnych. Jest to sytuacja niekomfortowa dla dyrektora i pogłębia znacząco chaos - zaznaczyła dyrektora szkoły podstawowej w Warszawie.