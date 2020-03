Dyrektor Narodowego Centrum Onkologii: "Koronawirus na oddziale spędza mi sen z powiek. Robimy wszystko, aby mu zapobiec"

Tutaj nawet jeden zarażony koronawirusem oznaczałby katastrofę. Na oddziałach onkologii w całej Polsce trwa zacięta walka o to, aby pacjenci z obniżoną odpornością nie byli narażeni na dodatkowe powikłania, które dla ponad jednej piątej byłyby śmiertelne. Narodowy Centrum Onkologii w Krakowie wprowadza drastyczne środki ostrożności.

Lekarze robią wszystko, aby koronawirus nie przedostał się na oddziały onkologiczne, czyli do pacjentów z największej grupy ryzyka. (PAP)

W debacie publicznej w Polsce w ciągu kilku tygodni nie było ważniejszych tematów od dofinansowania onkologii oraz środków zaradczych, które trzeba podjąć w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niestety to właśnie ta pierwsza grupa pacjentów jest dzisiaj w największej grupie ryzyka. Na oddziałach onkologii w kraju każdego dnia trwa nierówna walka z COVID-19. Jak w rozmowie z Wirtualną Polską mówi dr Konrad Dziobek, "to jest temat, który spędza mu sen z powiek".

- Pacjenci leczeni z powodu nowotworów na skutek samej choroby albo terapii, której są poddawani, mają obniżoną czynność układu odpornościowego. Jeżeli statystyki pokazują, że śmiertelność związana z koronawirusem wynosi od 3,5 do nawet ok. 5 proc. we Włoszech, oraz nawet do 20 proc. u osób po 80. roku życia - to pacjenci onkologiczni są jeszcze bardziej narażeni - przekonuje dyrektor Narodowego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

Centra Onkologii przygotowują się na epidemię

Zarówno on jak i inni lekarze onkologiczni w Polsce podchodzę z autentycznym lękiem do pierwszego przypadku rozpoznania koronawirusa na swoim oddziale, który może oznaczać potencjalną śmierć prawie jednej czwartej pacjentów. Jak przekonują nasi rozmówcy, to również trudna decyzja z perspektywy terapeutycznej. Chodzi głównie o rozpoznanie głównej jednostki chorobowej u osób walczących z rakiem. Jeśli taki pacjent uległby zakażeniu koronawirusem, lekarz musi ocenić, w jakim oddziale powinien być hospitalizowany. - Jeśli mówimy np. o kobiecie po zabiegu amputacji piersi, która czuje się dobrze i znajduje na obserwacji, może być ona przeniesiona na oddział zakaźny. Natomiast jeśli zachoruje ktoś w stanie terminalnym i niepodanie mu kolejnej chemii przyczyni się do bezpośredniego zagrożenia życia, w zasadzie on powinien być leczony w oddziale onkologicznym ze świadomością zainfekowania - twierdzi dr Dziobek. W tym celu w Krakowie tworzy się specjalne izolatki dla pacjentów onkologicznych.

Poszczególne Narodowe Centra Onkologii - również te w Warszawie, Gliwicach i Bydgoszczy - kupują na zapas maseczki ochronne spełniające normę N95, które zabezpieczają personel medyczny przed zainfekowaniem. - Obawiam się, że w przypadku rozwoju epidemii lub pandemii w kraju, najbardziej obok pacjentów będę musiał dbać o lekarzy i personel medyczny, bo jak zabraknie nam lekarzy, to będzie sytuacja dramatyczna. Co ma już miejsce w Lombardii we Włoszech - tam praktycznie nie ma komu leczyć i powołuje się już lekarzy emerytowanych - mówi dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie dodając, że w takim przypadku 80-letni lekarz, gdyby zaraził się od pacjenta, "gra w rosyjską ruletkę" jeśli chodzi o swoje przeżycie. Jak jednak zaznacza dr Dziobek, nie wątpi, że "koledzy i koleżanki gdy przyjdzie potrzeba stawią się na wezwanie".

Zakaz odwiedzin chorych. "To są dramatyczne sprawy"

W Krakowie od trzeciego marca działa już dziewięcioosobowa komisja w sprawie zarządzania kryzysowego na oddziałach onkologicznych. Dodatkowo wszyscy pacjenci i wszystkie osoby wchodzące do szpitala mają na wejściu bezdotykowo mierzoną temperaturę, prowadzone są również księgi wejść i wyjść oraz ograniczone do minimum punkty, przez które można dostać się do Instytutu. Zagrożenie koronawirusem niesie ze sobą również obostrzenia związane z codziennym funkcjonowaniem pacjentów. - Niestety musiałem podjąć również decyzję o zakazie odwiedzin, to są dramatyczne sprawy, bo rodzina często chce odwiedzić chorego, ale nie możemy narażać innych pacjentów - słyszymy.

W takich sytuacjach zmienia się również sposób poruszania się po oddziałach onkologicznych. Odcinana jest część sal, w których tworzy się separatki do tlenoterapii, czyli leczenia tlenem, które jest jednym z filarów leczenia pacjentów z powikłaniami zapalenia płuc. Szpitale doposażają się również w kombinezony i fartuchy dla wszystkich osób wchodzących na oddziały, rozdzielane są trakty komunikacyjne. Jak zdradza szef Narodowego Centrum Onkologii w Krakowie, najprawdopodobniej zamknięty będzie musiał zostać również sklepik dla chorych oraz kaplica. Chodzi o wyprzedzanie "decyzji centralnych" i dostosowanie pracy placówki do nowych zagrożeń. - Niektóre osoby z personelu medycznego niestety nie podchodzą do tego ze zrozumieniem, bo nagle słyszę, że "mam dalej do szatni", ale przestało mnie to obchodzić. Trzeba zadbać najpierw o chorych - mówi dr Dziobek.