Dyrektor FBI ostrzega. "Przygotowują się do wywołania chaosu"

- To stwarza całą serię obaw dotyczących bezpieczeństwa narodowego, bo daje władzom ChRL zdolności do wykorzystywania tego dostępu i tej władzy - powiedział szef FBI. Jako trzy główne zagrożenia wymienił zdolności do pozyskiwania danych o użytkownikach, manipulowania algorytmem rekomendacji, który może być wykorzystywany do prowadzenia potajemnych i niewykrywalnych operacji wpływu oraz potencjalną infiltrację urządzeń, na których zainstalowana jest aplikacja.