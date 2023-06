Dynamiczna pogoda, ale tylko przez chwilę. Mamy najnowszą prognozę

Synoptyk IMGW Anna Woźniak przekazała w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że czwartkowa pogoda będzie spokojniejsza niż ta w środę. - Burze ograniczą się do Polski wschodniej oraz południowo-wschodniej - zaznaczyła. W tych regionach może także intensywnie padać. Jutro znów będzie dynamicznie i niebezpiecznie - ostrzegła meteorolog i dodała, że przez Polskę będzie przechodziła strefa silnych opadów oraz gwałtownych burz. - Do jutra także spodziewamy się temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza - dodała rozmówczyni Adama Janczewskiego. - Później pogoda się uspokoi i będzie nieco chłodniej - powiedziała Woźniak. - Sobota w wielu miejscach w kraju deszczowa i chłodna. W niedzielę więcej słońca. Temperatura przyjemna - kontynuowała meteorolog. - Nie widzimy tak groźnych zjawisk jak teraz - zaznaczyła. Anna Woźniak zasugerowała, że nie jest to jednak najlepszy czas dla plażowiczów nad Bałtykiem. Tam może pokropić w weekend. - Także nieco chłodniej niż na pozostałych obszarach - powiedziała synoptyk IMGW i przypomniała, że Bałtyk wciąż jest chłodny o tej porze roku.