Dymisja szefa SOP. Znamy kulisy odejścia Tomasza Miłkowskiego

Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, to nie incydent spod domu premiera Mateusza Morawieckiego miał przechylić czarę goryczy i stać za dymisją gen. Tomasza Miłkowskiego. Szef Służby Ochrony Państwa miał stracić stanowisko za wydarzenia związane z ochroną szczytu bliskowschodniego w Warszawie.

- Podczas szczytu doszło do poważnego zgrzytu między Secret Service, który ochraniał amerykańską delegację rządową, a Służbą Ochrony Państwa. Według amerykańskich służb, zabrakło współpracy i profesjonalnej ochrony ze strony SOP. Amerykańska strona głośno wyraziła swoje niezadowolenie z zabezpieczenia szczytu. Informacje dotarły zarówno do premiera Mateusza Morawieckiego, jak i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego – mówi nasz informator ze służb, znający kulisy sprawy.

- Odkąd przyszedł do Biura "czarną robotę" przy zabezpieczeniach podobnych wydarzeń zlecał swoim zastępcom. On umywał ręce. Podczas szczytu panował spory chaos, funkcjonariusze nie wiedzieli kogo i jak mają chronić. Tym razem przełożeni powiedzieli dość - dodaje nasze źródło.

To miał być decydujący argument przy podjęciu decyzji o dymisji szefa SOP. Ale jak wiadomo - było ich znacznie więcej.

Miłkowski zrezygnował ze stanowiska 26 lutego we wtorek. Według RMF FM, jednym z powodów miał być incydent pod domem Mateusza Morawieckiego. Chodziło o kierowcę SOP, który przypadkowo miał włączyć sygnały dźwiękowe i nie umiał ich wyłączyć. Hałas obudził mieszkańców, a kierowca z włączonymi syrenami wyjechał z osiedla i przejechał do mieszczącej się nieopodal siedziby jednej ze służb specjalnych. Tam prosił o pomoc. Gdy wysiadł z pojazdu, limuzyna się zatrzasnęła. Trzeba było ściągnąć specjalną ekipę. Po premiera przyjechał inny samochód. Według RMF FM, incydent miał mieć miejsce kilka dni temu.

Zobacz także: Dymisja szefa SOP po kuriozalnym incydencie. Włodzimierz Czarzasty: to są jaja!

Ale faktycznie miał miejsce w grudniu 2017 roku. I jako pierwsza opisywała go Wirtualna Polska. I tak go wtedy opisywaliśmy:

"Funkcjonariusz, który siedział w samochodzie pod domem premiera, przez przypadek włączył sygnały. Spanikował, wysadził oficera ochrony Morawieckiemu pod drzwiami i pojechał pod bramę Agencji Wywiadu, po drugiej stronie ulicy. Chłopak wyskoczył z samochodu i w panice zostawił kluczyki w stacyjce, przez co samochód się zatrzasnął i włączył się alarm. Trzeba było wysyłać drugi samochód pod dom Morawieckiego. Mieliśmy szczęście. Gdyby coś się stało i potrzebna była ewakuacja premiera, to funkcjonariusz ochrony, który był pod drzwiami, musiałby wynosić go na plecach – mówił wtedy nasz informator.