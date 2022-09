Dymisja Norberta Kaczmarczyka przesądzona? Nieoficjalne doniesienia

Norbert Kaczmarczyk jest posłem od 2015 roku. Do Sejmu został wybrany z list Kukiz'15. Cztery lata później znalazł się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Tuż po wyborach przystąpił do Solidarnej Polski. Z rekomendacji tej partii trafił też do rządu - w listopadzie 2021 roku został powołany na stanowiska sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.