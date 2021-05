Dymisja Kamińskiego przez spór z Porozumieniem? Polityk PiS zareagował ostro

Trwa spór o kandydata Zjednoczonej Prawicy na RPO. Media donoszą o możliwym poparciu Porozumienia dla dymisji ministra Mariusza Kamińskiego, jeżeli PiS nie poprze kandydata na RPO wyznaczonego przez Jarosława Gowina. - To domysły ocierające się o granice absurdu. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Byłby to koniec naszej współpracy - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Polityk PiS zaznaczył też, że w jego opinii "nikt na takie zwarcie nie pójdzie". - My się porozumiemy. Na pewno zagłosujemy za obroną naszych ministrów. Minister Kamiński będzie broniony przez wszystkich członków rządu. Tu nie ma żadnych warunków - podkreślił wiceminister Buda.

Rozwiń