Dwutygodniowy rząd (upokorzenia) kobiet [OPINIA]

Prezydent dziś przemawiał tak, jakby mówił nie o rządzie dwutygodniowym, ale takim powoływanym na co najmniej cztery lata. Jakby nie dopuszczał ani na chwilę myśli, że kobiety mają miejsce w rządzie, ale tylko tym, który nie ma szans, by przetrwać. Naiwnie chciałabym wierzyć, że przyjdzie do niego refleksja, że czuje tę żenadę po swoim przemówieniu. Jednak po tym, co prezydent pokazuje choćby w ostatnich tygodniach, ta nadzieja to już tylko matka głupich. A to, co wydarzyło się dziś, to czysta kpina, panie premierze i prezydencie.