"Dwunastolatka powinna donosić ciążę". Zakonnica zdradza szczegóły pracy z nastolatkami

Nastoletnie ciąże najczęściej są wynikiem braku wiedzy, że stosunek seksualny może skończyć się poczęciem dziecka. Czasem to pragnienie zapełnienia pustki i uczucia samotności. Zakonnica opiekująca się nastolatkami w ciąży opowiada nam z jakimi sytuacjami ma styczność na co dzień w swojej pracy.

Siostra Marianna z Domu Matki i Dziecka w opolskich Grudzicach, do którego trafiają nastolatki w ciąży, uważa, że takie słowa nie powinny paść. - Ważny jest kontekst kulturowy i społeczny - mówi. - Maryja rzeczywiście miała około 14 lat, kiedy urodziła Jezusa, ale te 2 tysiące lat temu dziewczynki rozwijały się inaczej niż dziś i były przystosowane do rodzenia dzieci. Nie były też społecznie napiętnowane z tego powodu, co w Polsce, gdzie nie jest to normą, z pewnością miałoby miejsce.

Gdy do Domu Matki i Dziecka w Grudzicach trafiają nastolatki, mają organizowany indywidualny tok nauczania. - Jedna z dziewczynek ogromnie się cieszyła z tego, bo nigdy wcześniej nie miała tak dobrych stopni - mówi zakonnica. - Mimo to, radość z ocen nie zmniejszyła lęku o to jak dziewczynka zostanie przyjęta przez rówieśników i środowisko, po urodzeniu dziecka, opuszczeniu naszego ośrodka i powrocie do Domu Dziecka. To są jednak nadal dzieci. Słyszałam, że kiedyś do placówki trafiła dziewczynka z ciążowym brzuchem i lalką pod pachą i to najlepiej pokazuje rozdźwięk sytuacji w jakiej się znalazły- kończy siostra.