Dwumetrowy karabin snajperski w akcji. Idealna broń do polowania na Rosjan

Ukraińscy snajperzy pod Chersoniem nie mają litości dla Rosjan. Do sieci trafiło nagranie z karabinem snajperskim Snipex Alligator w akcji. Ukraińska broń, która weszła do służby Sił Zbrojnych w 2021 r. mierzy równe 2 metry i waży 25 kg. Ładowana jest pięcioma nabojami wysokiego kalibru 14,5 ×1 14 mm. Karabin w praktyce powinien radzić sobie z każdym rodzajem pancerza, jaki może pojawić się na froncie w Ukrainie. Co ciekawe, zasięg pocisków wynosi aż 7km, przez co nikt nie jest w stanie przewidzieć, że w danym momencie jest na celowniku, nie mówiąc już o próbie strącenia naboju. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, pojawiło się zaledwie kilka nagrań, ukazujących monstrualny karabin przeznaczony dla strzelców wyborowych. Gdy pierwszy raz w sieci pojawiły się zdjęcia Snipex Alligator, wiele osób podejrzewało, że zostały one przerobione w programie graficznym.