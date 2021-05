Dworczyk ogłosił zmiany w szczepieniach na COVID-19. "Zawsze jest pewne ale"

Zgodnie z zapowiedzią, którą w poniedziałek podczas konferencji prasowej ogłosił szef KPRM Michał Dworczyk, szczepienia drugą dawką zostaną przyspieszone. Jak przyznaje gość Patrycjusza Wyżgi prof. Robert Flisiak z Rady Medycznej ds. COVID-19, jest to dobra decyzja. - Większość, a w zasadzie wszyscy członkowie Rady Medycznej, którzy się wypowiadali na naszym forum była za tym, żeby w tej chwili skrócić (czas oczekiwania na drugą dawkę). Ale jest pewne "ale". – stwierdził profesor. - Wydłużenie odstępu między szczepieniami zwykle w jakimś stopniu wydłuża szanse na dłuższą odpowiedź (organizmu), aczkolwiek my w tym wypadku nie wiemy jeszcze na ile to jest prawda. Opieramy się na doświadczeniach z innych szczepień przeciwko innym chorobom. Z tym, że decyzja o skróceniu (odstępu między dawkami) i zmiana strategii jest całkowicie rozsądna i uzasadniona (…) – przyznał gość programu "Newsroom" WP prof. Robert Flisiak.

