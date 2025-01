Dworczyk krytykuje Zełenskiego za słowa o Nawrockim

- Wielu komentatorów się oburzyło, to były słowa niepotrzebne. Ukraina jest w trudnej sytuacji, powinna zabiegać i zabiega o sympatię, tego rodzaju słowa nie zbliżają jej do tego celu - ocenił europoseł PiS Michał Dworczyk w programie Tłit Wirtualnej Polski. Skomentował w ten sposób słowa Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że "jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki". Zełenski odpowiedział w ten sposób na słowa Nawrockiego, który mówił, że Ukraina nie powinna wejść do UE i NATO bez zgody na ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Według Dworczyka te słowa Zełenskiego nie wzbudzają sympatii w Polakach, "nie powinien w ten sposób wypowiadać się nawet o sprawach, które są dla niego ważne". Ocenił jednocześnie, że niektórzy politycy wykorzystują do celow partyjnych relacje polsko-ukraińskie, co jest błędem. W jego opinii Karol Nawrocki tego nie robi.

