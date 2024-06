Czarne chmury nad politykami PiS? Mamy komentarz Dworczyka

"Jest to działanie na podstawie zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, która straciła niezależność. Media ujawniły, że prezes NIK układał się politycznie z osobami związanymi z obecną władzą w celu niedopuszczenia do rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ujawnionych nagraniach prezes NIK wprost mówił o wykorzystaniu działalności kontrolnej NIK do uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość, nawet w czasie ciszy wyborczej. Te działania to właśnie efekt tego typu ataków" - napisał Dworczyk.