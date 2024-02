Przyszli pod ambasadę Rosji. Padły gorzkie słowa o Zełenskim

Przyznaje, że nie może zrozumieć tego, jak urzędnik wykorzystuje okazję, do tego, by wzbogacić się na wojnie, podczas gdy inni oddają życie i zdrowie za kraj. - Nie cierpię tego i nie chcę, by w moim kraju tak było. To naleciałości po Związku Radzieckim, których ciężko się pozbyć. Władza z tym walczy, bo widzi sprzeciw społeczeństwa, jednak pytanie, czy nie robi tego zbyt późno - mówi Jewhen.