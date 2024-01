"Dwie role". Ekspert wytyka prezydentowi niekonsekwencję

Prezydent Andrzej Duda grzmiał w poniedziałek o "terrorze praworządności" ze strony rządu Donalda Tuska. - To nie jest oksymoron, to dowód stanu ducha pana prezydenta, który najwyraźniej znajduje się w bańce medialnej. Prezydent Andrzej Duda występuje w dwóch rolach - komentował w programie "Newsroom WP" redaktor naczelny "Kultury Liberalnej" dr Jarosław Kuisz. - Przez 8 lat te role na tyle mu się mieszały, że nie może pozostawać jednocześnie neutralnym i ponadpartyjnym arbitrem i z drugiej strony aktorem w wydarzeniach, który podejmuje działania o charakterze politycznym. Prezydent Andrzej Duda ponosi konsekwencje swoich czynów z początków swojej prezydentury. Wówczas złamano Konstytucję i ruszyła lawina decyzji opartych o złamanie prawa. Liczono, że po 8 latach władzę będzie się sprawowało dalej i walcem pisowskiego parlamentu da się to ugładzić. Ku zdumieniu PiS ponad 70 proc. wyborów udało się do urn i tu było zaskoczenie. Prezydent musi wrócić do przypomnienia sobie, że złamał prawo, że był aktorem, a nie arbitrem, a jego decyzje są odkręcane. Stąd wrażenie chaosu prawnego. To chaos, a nie terror prawny - dodał.

