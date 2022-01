Dwa ważne głosowania. Wiemy, co zrobi Kukiz

- O ile do niedawna byłem przekonany, że w interesie Polski jest pozostawienie panu Marianowi Banasiowi immunitetu, to w tej chwili jestem na pozycji: wstrzymam się. Gdyby dzisiaj doszło do głosowania w tej sprawie, to bym się wstrzymał. Być może po informacjach z komisji ws. delegacji NIK na Białoruś zmienię zdanie - oznajmił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk pytany był również, jak zagłosuje ws. ustawy Czesława Hoca o weryfikacji covidowej. - Na pewno nie zagłosuję za ustawą, której ogólne założenia są znane w przestrzeni publicznej. Na dziś wstrzymałbym się przy takiej ustawie, chociaż sam szczepiłem się trzykrotnie i jeśli będzie czwarta lub piąta dawka, również się zaszczepię - zadeklarował Kukiz.