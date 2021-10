Dwa scenariusze po debacie w PE. Ekspert o możliwym "sukcesie PiS"

W środę odbyła się debata w Parlamencie Europejskim nad praworządnością w Polsce. W rozmowach w Strasburgu wyroku Trybunału Konstytucyjnego bronił premier Mateusz Morawiecki. - W tym wystąpieniu nie było niczego nowego. To była taka klasyczna "suwerennościowa" retoryka, którą PiS prowadzi. "Pozostaniemy w Unii, ale na naszych warunkach" - mówił w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek z UKSW. Politolog zaznaczył, że w kwestii możliwych sankcji ze strony Komisji Europejskiej "mamy do czynienia z przewlekłymi procedurami", które PiS wykorzystuje. - PiS tym gra, PiS gra na czas - podkreślił prof. Dudek i dodał, że widzi dwa możliwe scenariusze w sprawie decyzji KE odnośnie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. - Sprawa zaliczki na KPO jest pierwszym od sześciu lat momentem, w którym ktoś wygra, a ktoś przegra. Albo Unia da nam tę zaliczkę i będzie to olbrzymi sukces PiS-u, albo nam nie da (UE - red.) tej zaliczki i będzie to klęska Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Morawieckiego - tłumaczył politolog.