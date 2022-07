Dwa kraje coraz bliżej NATO. Jaki potencjał militarny ma Szwecja i Finlandia?

Podczas szczytu NATO w Madrycie doszło do porozumienia ws. wniosku akcesyjnego Szwecji i Finlandii. Ministrowie spraw zagranicznych podpisali trójstronne memorandum. Turcja poprze zaproszenie Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Jaki wkład militarny wnoszą do Sojuszu te kraje? - Bardzo istotną rzeczą jest położenie tych dwóch krajów. Istotny z punktu widzenia punktu bezpieczeństwa europejskiego. To położenie kluczowe na północno-wschodniej flance - powiedział w programie Newsroom WP gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zdaniem eksperta przed Finlandią i Szwecją "trudna droga" do NATO, bo zgodę na przyjęcie do Sojuszu muszą wydać parlamenty wszystkich krajów. W ocenie generała Finlandia i Szwecja zbudowały na przestrzeni lat potencjał obronny. - To powszechna obrona o tzw. dostatecznej wystarczalności, czyli były przygotowane do odstraszania i przeciwdziałania agresji w oparciu o własny potencjał militarny, dobrze rozwinięty przemysł obronny i siły obu państw są dedykowane do obrony terytorium: jego specyfiki, pokrycia i doświadczeń historycznych - dodaje gen. Komornicki. To znacznie zwiększy bezpieczeństwo krajów bałtyckich, a samo Morze Bałtyckie stanie się "morzem wewnętrznym NATO". Doprowadzi to do "zneutralizowania sił powietrznych i floty na Bałtyku". - Jednocześnie bez przeszkód może otworzyć się przestrzeń komunikacji i zasilania krajów nadbałtyckich poprzez Bałtyk. Tej możliwości teraz nie ma - dodaje generał.

