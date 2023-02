Dwa kierunki naraz. Rosjanie przeszli w "skoordynowane natarcie"

Plany dowództwa rosyjskiego są jasne - liczy ono na stworzenie zagrożenia, że Bachmut może zostać okrążony uderzeniami z północy i południa, tak by oddziały ukraińskie zostały zmuszone do opuszczenia miasta - ocenia BBC. Jak dodaje, na razie jednak garnizon ukraiński w Bachmucie wciąż może otrzymywać zaopatrzenie i ma możliwość wycofania się, w razie potrzeby, co najmniej dwiema trasami na zachód: na Krasne i Czasiw Jar.