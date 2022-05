Duńskie wojska w drodze do Polski. Wezmą udział w ćwiczeniach NATO

Duńczycy trafią dalej do Estonii

Wraz z oddziałem wojsk podległych Kopenhadze, w podróż do Polski udał się brytyjski batalion Kings Royal Hussars. W ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO jeszcze w tym roku Duńczycy wspólnie z Brytyjczykami trafią razem do Estonii, gdzie duński dywizjon czołgów wejdzie w skład oddziału Wyspiarzy. Będzie to szósty zespół duńskich żołnierzy w ramach NATO w Estonii, jak informuje resort obrony z Kopenhagi.