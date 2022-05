Bułgaria spowalnia naftowe sankcje wobec Rosji. "Potrzebujemy odstępstwa"

Nowy zestaw sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, nad którym przywódcy państw będą debatować w poniedziałek, będzie trudny do zastosowania w krajach bez dostępu do morza. Komisja Europejska już w piątek zaproponowała zmiany do pierwotnie planowanego embarga na rosyjską ropę. Trzy kraje - Węgry, Słowacja i Czechy będą miały więcej czasu na przesunięcie dostaw energii.