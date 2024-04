Duda o spotkaniu z Trumpem. Zaproszenie "do prywatnego mieszkania"

Andrzej Duda zaznaczył, że "to jest normalna praktyka, nie ma w tym nic nadzwyczajnego". - To jest normalne, że jeśli jakieś państwo ma dobre stosunki z drugim państwem, to chce, żeby te relacje były jak najlepsze z przedstawicielami różnych stron politycznych - tłumaczył prezydent, dodając, że z Donaldem Trumpem współpracował przez cztery lata. - Znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach - mówił.