Duda rozmawiał z Zełenskim. Pierwszy raz od wielu tygodni

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził we wtorek rozmowę telefoniczną z prezydentem Andrzejem Dudą, w której podziękował Polsce za konsekwentne wspieranie jego kraju i nazwał Polskę niezachwianym sojusznikiem na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Było to ich pierwsza rozmowa od tygodni.