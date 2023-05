Duda przeczytał raport Błaszczaka. "Problemy w procedurach"

- Zapoznałem się z tym raportem od razu. On mi został przekazany przez MON wieczorem kilka dni temu. Raport jest dosyć obszerny, ale nie na tyle, żeby nie dało się go w ciągu kilku godzin przeczytać. Przeczytałem go osobiście, w szczegółach, a następnie dałem do analizy moim ekspertom w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział Andrzej Duda, pytany o dokument podczas wizyty w Islandii.