Duda o braku funduszy na programy wsparcia rodziny. "Jak się zabierze pieniądze złodziejom to są"

Prezydent podczas wizyty w Ostrowie Wielkopolskim zapewnił, że programy wsparcia dla rodziny nadal będą realizowane. Andrzej Duda przyznał też, że chciałby, aby Unia Europejska była bardziej demokratyczna.

Duda podsumował też ostatnie wybory do PE. Chce również, by instytucje jak Rada Europejska i Parlament Europejski były wzmacniane. - Tam jest nasza demokratycznie wybrana reprezentacja. To one powinny mieć w Unii taką siłę jak parlamenty narodowe. Ludzie chcą wiedzieć, że w ich sprawach decydują ci, których oni wybrali. To najważniejsza z podstawowych spraw - wyjaśniał.