Duda aż się uśmiechnął. Był pytany o Kaczyńskiego

– Przyjaciel to myślę, że to nie jest właściwe słowo. Mam ogromny szacunek do premiera Jarosława Kaczyńskiego jako lidera, jako wielkiego polityka. Osobiście uważam go za męża stanu. Jest to człowiek, który polityką w Polsce zajmuje się od wielu lat i ja mam do niego zaufanie, jeżeli chodzi o prowadzenie polskich spraw, natomiast jest to człowiek, który jest w wieku mojego ojca, trudno tu mówić o jakiejś przyjaźni – stwierdził prezydent.