Duda ostro reaguje na krytykę duchownego. Kolejne mocne słowa

Prezydent podkreślał, że jest przekonany, że jest to "rozumiane przez obecne władze Ukrainy, z czym poprzednio były problemy". - Ostatnim elementem, którego bym chciał, jest jakaś próba podsycania nienawiści pomiędzy naszymi narodami, a ja tak to odbieram. Są kraje, które by chciały, żeby do czegoś takiego doprowadzić - mówił prezydent.