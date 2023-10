Duchy Mussoliniego. Lucaroni: "Włoska prawica nigdy nie rozliczyła się z faszyzmu"

Włoski rząd nie ma zdolności, żeby sobie z kwestią migracyjną poradzić we własnym zakresie. A już na pewno nie z tym rządem. To, co Meloni próbuje zrobić, to zmiany techniczne, a nie systemowe. Blokuje porty, odsyła statki ratunkowe do możliwie najdalszych miast, po to żeby migrantów rozrzucić po kraju, ale to tylko rozwiązania prowizoryczne. Próbuje również dogadać się z rządami w Afryce - Włochy de facto sponsorują istnienie libijskiej straży przybrzeżnej, a ona nierzadko strzela do migrantów, którzy schodzą na wodę.