Duchowny uderzył w szkołę ojca Rydzyka. "Skrajny przykład głupoty"

Jak dowiedział się portal o2.pl, na uczelni Tadeusza Rydzyka w Toruniu w dobie pandemii organizowane są m.in. konferencje, wycieczki i imprezy w przepełnionych akademikach. W programie "Newsroom" WP doniesienia te skomentował dominikanin, ojciec Paweł Gużyński. - Niektórym brak odpowiedzialności, brak rozumności. Brak świadomości, z czym mamy do czynienia w zetknięciu z pandemią - oznajmił duchowny. - Dla każdego człowieka, który w sposób przyzwoity używa rozumu, sytuacja jest jasna i oczywista - dodał. - Jest to skrajny przykład nieodpowiedzialności i głupoty - ocenił, odnosząc się do tego, co dzieje się w toruńskiej szkole. - Ojciec Rydzyk, jego uczelnia i środowisko Radia Maryja to na szczęście z mojego punktu widzenia niecały Kościół. Niemniej tym, co robią, potrafią rzeczywiście zapracować na opinię, jaka ciąży na całym Kościele - skwitował dominikanin.

