Duchowny ostro o Jędraszewskim. Padły mocne słowa

Czy arcybiskup Marek Jędraszewski tuszował przypadki molestowania kleryków przez arcybiskupa Juliusza Paetza? Na to ma wskazywać jedna ze stron zawiadomienia do papieża Franciszka, które opublikował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jak w programie "Newsroom" WP podkreślił jezuita ks. Jacek Prusak, "obrązowianie" arcybiskupa Marka Jędraszewskiego powinno stopniowo opadać. - Wkrótce dowiedzielibyśmy się, że biskup Jędraszewski jest naszym nowym męczennikiem. Wszyscy dobrze wiemy, że sprawa poznańska, w którą był bezpośrednio zaangażowany, nigdy nie była załatwiona tak, jak powinna - zaznaczył duchowny. Jak ocenił ks. Prusak, Marek Jędraszewski "nigdy nie uznał publicznie żadnej swojej odpowiedzialności i winy w tym procesie". - Teraz pisanie historii na nowo, to jej zakłamywanie - przekonywał jezuita. - Ja bym oczekiwał, że biskup Jędraszewski, który przyjął na siebie taką rolę moralnego lidera w polskim Episkopacie, zmierzy się wreszcie ze swoją własną historią (…). Oczekuję od biskupa uczciwości - dodał ks. Jacek Prusak.