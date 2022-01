Druzgocący sondaż dla Adama Niedzielskiego. Komentarz z PiS

Czy w związku z liczbą zgonów z powodu COVID-19 minister zdrowia powinien podać się do dymisji? - zapytał Instytut Badań Pollster w sondażu na zlecenie "Super Expressu". Za rezygnacją Adama Niedzielskiego opowiedziało się 45 proc. respondentów, przeciwnego zdania było 30 proc. badanych. O wyniki sondażu pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS). - Nie ma trudniejszego ministerstwa w żadnym rządzie, czy w krajach europejskich czy na świecie, niż ministerstwo zdrowia w ciągu ostatnich dwóch lat. To są ministrowie najbardziej obciążeni obowiązkami, na których ciąży ogromna odpowiedzialność - wskazał. Wiceminister pytany był również, czy zagłosuje za ustawą Czesława Hoca dotyczącą weryfikacji covidowej. - Decyzję w tej sprawie będziemy podejmować kolegialnie - odparł. Dopytywany, czy poprze ustawę, oznajmił, że "zdecyduje o tym, kiedy zostanie ona poddana pod głosowanie, po dyskusji na klubie parlamentarnym PiS". - Jestem zwolennikiem podejmowania działań, które ograniczą skalę pandemii, ale jestem też świadomy, że jest to bardzo złożona sprawa społecznie - stwierdził Szynkowski vel Sęk.